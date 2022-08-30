Зеленский приказал ВСУ ценой любых потерь захватить Херсон

Президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ срочно наступать на Херсон.

По сообщениям украинских телеграм-каналов, президент Украины Владимир Зеленский приказал войскам наступать на Херсон.

При этом из источников, ссылающихся на приближенных к офису Владимира Зеленского, наступать приказано любой ценой.

Зеленский якобы приказал продолжать продвигаться вперед, при .том на считаясь с потерями.

Отметим, что только за несколько часов боев 29 августа украинская армия потеряла более тысячи человек.