Зеленский приказал ВСУ ценой любых потерь захватить Херсон
Президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ срочно наступать на Херсон.
По сообщениям украинских телеграм-каналов, президент Украины Владимир Зеленский приказал войскам наступать на Херсон.
При этом из источников, ссылающихся на приближенных к офису Владимира Зеленского, наступать приказано любой ценой.
Зеленский якобы приказал продолжать продвигаться вперед, при .том на считаясь с потерями.
Отметим, что только за несколько часов боев 29 августа украинская армия потеряла более тысячи человек.
Опубликовано: Николай Скира
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