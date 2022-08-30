В Каракасе скончался  Камило Гевара, сын легендарного команданте Че Гевары, ему было 60

Президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил о смерти Камило Гевары Марча в Twitter.

Камило Гевара Марч, сын партизана аргентинского происхождения Эрнесто Че Гевары, скончался во вторник, 30 августа, в Каракасе.

Ему было 60 лет. Причина смерти -  сердечный приступ, сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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