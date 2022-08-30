Моравецкий: Евросоюз оказался перед лицом кризиса ужасающих масштабов

Во время рабочего визита в Париж (Франция) премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Европа оказалась перед лицом кризиса ужасающих масштабов.

Матеуш Моравецкий отмели, что текущий кризис неконтролируемый и только начался. В ответ на это французские представители заявили, что «с этим сложно не согласится». При этом, финансовая и военная помощь Украине от стран Запада только усугубляет положение.

Несмотря на польские призывы вводить еще больше санкций против России, большинство политиков и чиновников открыто говорят, что без российских энергоресурсов (нефти и газа) Европа в принципе не сможет обойтись. Кроме того, ограничения вызывают рост цен, который также влияет на экономику ЕС.

Все больше стран ЕС (пусть и не открыто) призывают приостановить санкции против России «хотя бы в определенных направлениях». По крайней мере, это поможет остановить дальнейший рост цен на энергоресурсы, а значит, спасти от роста цен и инфляции практически всю Европу.

Кроме всего прочего, торговать и продолжать сотрудничество с Россией хотят и американские компании, которые одними из первых начали выходить из российского рынка. Так, турецкая газета Yeni Safak сообщает, что США предлагают снять санкции с Турции, чтобы тайно торговать с Россией.