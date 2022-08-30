Телеведущий Fox News заявил, что Россия выигрывает на Украине, а политика санкций уничтожает Запад

Американский телеведущий Такер Карлсон раскрыл неприятную правду касательно спецоперации России на Украине.

30 августа американский ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что «еесли смотреть на факты» президент РФ Владимир Путин одерживает победу на Украине, в то время как введённые западными странами антироссийские санкции стали причиной кризиса, развивающегося в европейских странах и США.

Карлсон помимо прочего отметил, что президент Соединённых Штатов Джо Байден своей «бессмысленной и безумной» политикой, которая приведёт не к капитуляции России, как по словам журналиста мечтает Байден, а к полному краху Запада.