Байден едет на родину в Пенсильванию говорить об оружии и спасении душ

Американский президент пообещал в четверг большую речь о необходимости спасения «души» Америки, которую он произнесет в Филадельфии, городе в Пенсильвании, который считается колыбелью американской нации.

Во вторник он направится в район Уилкс-Барре, своего рода возвращение домой, поскольку 79-летний демократ родился в соседнем городе Скрэнтон. Президент хочет заявить о стойкости перед лицом преступности и пообещать новые реформы по регулированию огнестрельного оружия.

«Когда дело доходит до общественной безопасности, ответ заключается не в сокращении оружия у населения, а в увеличении бюджета полиции», — заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, утверждая, что Джо Байден принял план восстановления, позволяющий местным властям, среди прочего, финансировать правоохранительные органы.

Напомним, Байден собирается вести запрет на продажу штурмовых винтовок в США.