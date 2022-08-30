Байден едет на родину в Пенсильванию говорить об оружии и спасении душ
Американский президент пообещал в четверг большую речь о необходимости спасения «души» Америки, которую он произнесет в Филадельфии, городе в Пенсильвании, который считается колыбелью американской нации.
Во вторник он направится в район Уилкс-Барре, своего рода возвращение домой, поскольку 79-летний демократ родился в соседнем городе Скрэнтон. Президент хочет заявить о стойкости перед лицом преступности и пообещать новые реформы по регулированию огнестрельного оружия.
«Когда дело доходит до общественной безопасности, ответ заключается не в сокращении оружия у населения, а в увеличении бюджета полиции», — заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, утверждая, что Джо Байден принял план восстановления, позволяющий местным властям, среди прочего, финансировать правоохранительные органы.
Напомним, Байден собирается вести запрет на продажу штурмовых винтовок в США.
Опубликовано: Тарас Медведев
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