Кристин Ламбрехт призналась, что склады Бундесвера пусты, Германия не может больше поставлять оружие на Украину

По словам главы Минобороны ФРГ Кристин Ламбрехт, склады Бундесвера для поставок оружия скоро будут исчерпаны, «мы достигаем пределов своих возможностей», заявила министр.

Министр обороны Кристин Ламбрехт не видит возможности отправить оружие со складов бундесвера в Украину для защиты от России.

«Я должна признать, как министр обороны, (...) мы достигаем пределов того, что мы можем передать от бундесвера», — заявил политик СДПГ во вторник на заседании кабинета министров в Мезеберге под Берлином.

Бундесвер должен быть в состоянии гарантировать национальную оборону и оборону альянса. Она подчеркнула, что как министр обороны она будет следить за тем, чтобы так было и впредь.

Среди прочего Бундесвер передал Украине несколько танковых гаубиц (тяжелых артиллерийских орудий) и реактивных систем залпового огня.

Несколько дней назад председатель комитета по обороне Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала правительство продолжать поставки Украине оружия из запасов бундесвера. Она специально назвала бронетранспортеры Marder, которым бундесвер позже мог бы получить замену от промышленников.