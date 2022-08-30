Страны ЕС будут координировать военную подготовку украинцев
Государства ЕС хотят в будущем скоординировано обучать украинские вооруженные силы.
Об этом договорились министры обороны 27 государств-членов в Праге, сообщил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.
«Есть много инициатив обучения, но потребность огромна, и мы должны обеспечить согласованность этих усилий», — сказал испанский политик журналистам.
Министры согласны с этим. Соответственно, сейчас должна начаться работа по определению параметров помощи, сказал Боррелль в кулуарах неофициальных консультаций между министрами.
Ранее США выразили намерение о проведении специальной военной миссии в поддержку Киева.
Опубликовано: Тарас Медведев
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