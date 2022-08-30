Страны ЕС будут координировать военную подготовку украинцев

Государства ЕС хотят в будущем скоординировано обучать украинские вооруженные силы.

Об этом договорились министры обороны 27 государств-членов в Праге, сообщил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

«Есть много инициатив обучения, но потребность огромна, и мы должны обеспечить согласованность этих усилий», — сказал испанский политик журналистам.

Министры согласны с этим. Соответственно, сейчас должна начаться работа по определению параметров помощи, сказал Боррелль в кулуарах неофициальных консультаций между министрами.

Ранее США выразили намерение о проведении специальной военной миссии в поддержку Киева.