Засуха вытащила на поверхность трупы, нацистские корабли и «голодные камни»
Во всем мире под растаявшим льдом или в русле высохших рек было обнаружено множество следов прошлого.
Снаряды времен Первой мировой войны, следы динозавров, тела горцев... Благодаря экстремальной засухе, обрушившейся на мир этим летом, многие артефакты, когда-то спрятанные от глаз, были обнаружены под растаявшим льдом или в русле высохших водотоков.
Le Figaro собрало самые любопытные из этих находок.
Следы динозавров, Техас
Среди самых впечатляющих открытий — следы динозавров в самом сердце Долины динозавров в США. Им около 113 миллионов лет, они были обнаружены этим летом в русле реки, расположенной в этом государственном парке, открытом в 1972 году в Техасе и известном своими многочисленными останками доисторических животных.
«Из-за чрезмерно засушливых условий река полностью высохла в большинстве мест, из-за чего в парке были обнаружены новые следы», — сказала Стефани Салинас Гарсия из Департамента, отвечающего за парки и охрану дикой природы Техаса.
Эти следы принадлежат двум типам динозавров: акрокантозавру, тероподу пяти метров и семи тонн; и завропосейдон, который может достигать 18 метров в высоту с длинной шеей и весить 44 тонны во взрослом возрасте. Это может быть одна из самых длинных серий следов динозавров в мире.
Остатки укрепленного города в Бургундии
В течение многих лет многие археологи обыскивали землю деревни Викс (Бургундия-Франш-Конте), чтобы найти следы ее прошлого. Все сходятся во мнении, что на месте, где в 1953 году была обнаружена знаменитая ваза Викса, 2500 лет назад располагался город-крепость на пятидесяти гектарах. Либо одно из важнейших мест в Европе гальштатского периода, соответствующего первому железному веку .
Этим летом засуха предоставила новое доказательство его существования: на снимке сверху на поле люцерны появились удивительные узоры, в том числе длинная зеленая линия, окаймленная кругами, вписанными в землю. Они демонстрируют древнее присутствие большого сооружения. Чуть дальше ученые заметили фундамент здания длиной около тридцати и шириной шесть метров. Находки, которые, по мнению археологов, свидетельствуют о « квазиурбанизированной организации галлов», живших в этом районе.
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Нацистские корабли и снаряды во Франции, Италии и Сербии
Мировые войны не раскрыли всех своих тайн. В Маасе в конце августа саперная служба Меца обнаружила несколько снарядов, датируемых 14-18 годами, в том числе один весом 43 кг. Он пролежал на дне реки более ста лет и был обнаружен из-за засухи. Южнее, в Италии, власти взорвали 450-килограммовую бомбу, закопанную в реке По (Ломбардия).
В Сербии в ложбине Дуная было обнаружено около двадцати остовов фашистских кораблей, все еще нагруженных взрывчаткой и боеприпасами. Эти корабли входили в состав Черноморского флота Германии и отступили в 1944 году от советских войск. Они нарушают морское сообщение и представляют опасность для местных жителей, а правительство Сербии планирует вывести часть этих судов, оценив операцию в 30 миллионов евро.
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«Голодные камни» в Европе
Вдоль Эльбы и Рейна были обнаружены скалы, похожие на предупреждения о похоронах. С 15 века по всей Европе устанавливали так называемые голодные камни, на которых начертаны мрачные фразы, например, «если увидишь, плачь». Их цель указать гидрологические ориентиры, сигнализирующие о засухе и фактически о серьезном дефиците урожая и продовольствия. Эксперты считают, что в среднем Камни Голода, насчитывающие несколько десятков, будут появляться раз в столетие.
600-летние буддийские статуи в Китае
Три древние затопленные буддийские статуи были обнаружены в результате исторической засухи, обрушившейся на реку Янцзы недалеко от Чунцина на юго-западе Китая. Они были созданы почти 600 лет назад во времена династии Мин. В частности, они изображают монаха, сидящего на пьедестале в форме лотоса. В регионе этим летом пересохло 66 рек, а в нескольких частях Китая была зафиксирована температура 45°C.
Трупы в Неваде и Альпах
Не менее пяти трупов вновь появились этим летом в Неваде (США), в самом сердце высохшего озера Мид. Ближайший к городу порока, Лас-Вегасу. Одно из найденных тел было заперто в бочке в 1980-х годах после огнестрельного ранения. Другие человеческие останки были замечены рядом с оружием. Питаемое рекой Колорадо, озеро Мид, гигантский резервуар, присоединенный к плотине Гувера, этим летом достигло самого низкого уровня с 1937 года.
В швейцарских Альпах два французских альпиниста обнаружили кости 3 августа во время восхождения на ледник Чессен в кантоне Вале, сообщало РТС . Неделей ранее скелет с отделенной от тела головой был обнаружен двумя другими французами на леднике Штоки, недалеко от знаменитого альпийского курорта Церматт. Рядом также были замечены обломки самолета.
Опубликовано: Тарас Медведев
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