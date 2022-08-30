Засуха вытащила на поверхность трупы, нацистские корабли и «голодные камни»

Во всем мире под растаявшим льдом или в русле высохших рек было обнаружено множество следов прошлого.

Снаряды времен Первой мировой войны, следы динозавров, тела горцев... Благодаря экстремальной засухе, обрушившейся на мир этим летом, многие артефакты, когда-то спрятанные от глаз, были обнаружены под растаявшим льдом или в русле высохших водотоков.

Le Figaro собрало самые любопытные из этих находок.

Следы динозавров, Техас

Среди самых впечатляющих открытий — следы динозавров в самом сердце Долины динозавров в США. Им около 113 миллионов лет, они были обнаружены этим летом в русле реки, расположенной в этом государственном парке, открытом в 1972 году в Техасе и известном своими многочисленными останками доисторических животных.

«Из-за чрезмерно засушливых условий река полностью высохла в большинстве мест, из-за чего в парке были обнаружены новые следы», — сказала Стефани Салинас Гарсия из Департамента, отвечающего за парки и охрану дикой природы Техаса.

Эти следы принадлежат двум типам динозавров: акрокантозавру, тероподу пяти метров и семи тонн; и завропосейдон, который может достигать 18 метров в высоту с длинной шеей и весить 44 тонны во взрослом возрасте. Это может быть одна из самых длинных серий следов динозавров в мире.

Остатки укрепленного города в Бургундии

В течение многих лет многие археологи обыскивали землю деревни Викс (Бургундия-Франш-Конте), чтобы найти следы ее прошлого. Все сходятся во мнении, что на месте, где в 1953 году была обнаружена знаменитая ваза Викса, 2500 лет назад располагался город-крепость на пятидесяти гектарах. Либо одно из важнейших мест в Европе гальштатского периода, соответствующего первому железному веку .

Этим летом засуха предоставила новое доказательство его существования: на снимке сверху на поле люцерны появились удивительные узоры, в том числе длинная зеленая линия, окаймленная кругами, вписанными в землю. Они демонстрируют древнее присутствие большого сооружения. Чуть дальше ученые заметили фундамент здания длиной около тридцати и шириной шесть метров. Находки, которые, по мнению археологов, свидетельствуют о « квазиурбанизированной организации галлов», живших в этом районе.