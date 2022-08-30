Боррель заявил, что все страны ЕС готовы обучать украинских военных

Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе готовы обучать украинских военнослужащих.

Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель прокомментировал сотрудничество с Вооруженными милами Украины.

По словам Борреля, все страны Европейского Союза выразили готовность обучать украинских военнослужащих.

"Все страны ЕС поддержали международную миссию для подготовки военных Украины", - говорится в сообщении Борреля.

Напомним, что после того, как НАТО начало поставлять оружие Украине, появилась необходимость обучать солдат ВСУ обращению с ней.