Испанская католическая церковь проведет расследование антисемитских ритуалов
Католическая церковь Испании заявила, что будет расследовать антисемитские ритуалы после того, как газета вышла статья, что города и деревни продолжают отмечать “кровавую клевету”.
Имеется информация, что города и деревни продолжают отмечать “кровавую клевету” о том, что евреи используют кровь христианских детей в религиозных ритуалах.
Клевета, восходящая, по крайней мере, к раннему средневековью, была использована для оправдания изгнания еврейского населения Испании в 1492 году.
Одним из самых известных является церковь Санто-Ниньо-де-Ла-Гуардиа в Толедо в центральной Испании. Этот миф восходит к 1480 году, когда ребенок из деревни якобы был похищен и убит евреями, хотя в то время ни один ребенок не числился пропавшим без вести.
Каждый сентябрь жители деревни несут чучело ребенка в церковь, где оно благословляется духовенством в течение пятидневного фестиваля. Ребенка почитают как святого.
Опубликовано: Силивончик Алина
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