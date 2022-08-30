Испанская католическая церковь проведет расследование антисемитских ритуалов

Католическая церковь Испании заявила, что будет расследовать антисемитские ритуалы после того, как газета вышла статья, что города и деревни продолжают отмечать “кровавую клевету”.

Имеется информация, что города и деревни продолжают отмечать “кровавую клевету” о том, что евреи используют кровь христианских детей в религиозных ритуалах.

Клевета, восходящая, по крайней мере, к раннему средневековью, была использована для оправдания изгнания еврейского населения Испании в 1492 году.

Одним из самых известных является церковь Санто-Ниньо-де-Ла-Гуардиа в Толедо в центральной Испании. Этот миф восходит к 1480 году, когда ребенок из деревни якобы был похищен и убит евреями, хотя в то время ни один ребенок не числился пропавшим без вести.

Каждый сентябрь жители деревни несут чучело ребенка в церковь, где оно благословляется духовенством в течение пятидневного фестиваля. Ребенка почитают как святого.