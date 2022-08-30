Ирина Шейк позирует с бывшим Брэдли Купером на тропическом отдыхе

В воскресенье 36-летняя супермодель выложила в Instagram пост, в котором разместила различные свои фотографии во время отдыха в тропиках.

В карусель Шейк включила один смайлик, на котором она запечатлена с 47-летним бывшим Купером, где ее можно увидеть в цветочном бикини и сетчатых леггинсах, положив голову на плечо актера.

На других снимках Шейк позирует рядом со свиньями на пляже, а на последнем снимке модель Sports Illustrated лежит в центре нарисованного на песке сердца.

Шейк подписала свой пост единственным смайликом в виде красного сердца.