Ирина Шейк позирует с бывшим Брэдли Купером на тропическом отдыхе
В воскресенье 36-летняя супермодель выложила в Instagram пост, в котором разместила различные свои фотографии во время отдыха в тропиках.
В карусель Шейк включила один смайлик, на котором она запечатлена с 47-летним бывшим Купером, где ее можно увидеть в цветочном бикини и сетчатых леггинсах, положив голову на плечо актера.
На других снимках Шейк позирует рядом со свиньями на пляже, а на последнем снимке модель Sports Illustrated лежит в центре нарисованного на песке сердца.
Шейк подписала свой пост единственным смайликом в виде красного сердца.
Опубликовано: Силивончик Алина
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