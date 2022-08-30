Во Франции НПО просят помощи для 1600 бездомных детей, чтобы собрать их в школу

Более 1600 несовершеннолетних остались без крова во Франции накануне начала учебного года, сообщили в FCPE и призвалит общественность мобилизоваться.

«В каждом конкретном случае мы надеемся, что родители и учителя вникнут в такие ситуации, потому что они возмущены положением своих учеников или их одноклассников», — объяснил участник FCPE Мануэль Домерг во время пресс-конференции.

Согласно данным, собранным представителями коллектива объединений солидарности и федерация родителей воспитанников (FCPE), по состоянию на 22 августа 3133 французские семьи, в том числе 1658 детей, не смогли получить экстренное жилье, что на 86% больше, чем на 31 января 2022 года.

«Однако дети, которые спят в машине или на улице, не могут учиться в хороших условиях», — подчеркнула Анн-Софи Юшар, педагог, член коллектива «Никогда без крыши».

Помимо призыва к коллективной бдительности FCPE призывает органы государственной власти не оставлять ни одного ребенка ночевать на улице.

Однако, количество мест для временного размещения вскоре должно быть сокращено примерно с 200 000 до 190 000, подчеркнул Мануэль Домерг: «Полагаю , что для правительства, пока общество не мобилизуется, существует приемлемый уровень бездомности , — посетовал он.