Nestlé расширяет свою сеть «Vegan Kit-Kat» на пятнадцать европейских стран

Новая версия популярного батончика без молока скоро появится на полках многих европейских стран.

Перерывы «Киткат» скоро приобретут другой вкус. Столкнувшись с успехом веганской версии плитки шоколада, выпущенной в Великобритании в начале 2021 года, Nestlé решила расширить свое распространение на пятнадцать новых стран, включая Францию, Германию, Австрию, страны Балтии, Польшу и Венгрию.

«В прошлом году мы приняли решение производить KitKat V на наших заводах, чтобы иметь возможность доставить его в магазины как можно скорее. Столкнувшись с огромным откликом потребителей, мы очень рады запустить гораздо более амбициозный бренд в Европе», — заявила в пресс-релизе Луиза Барретт, директор центра кондитерских технологий. KitKat V также будет производиться в Гамбурге, Германия.

Швейцарский шоколадный бренд указывает, что это «инновационный шоколад и немолочные альтернативы, чтобы предложить 100% веганские кондитерские изделия». Хотя молоко было заменено рисом, а большинство ингредиентов изготовлено из продуктов растительного происхождения, «Нестле» пытается успокоить своих потребителей: «Хрусткость вафель и вкус шоколада, которые так ценятся потребителем, сохранились».

Nestlé также смогла уменьшить углеродный след на 18% благодаря новой формуле. По словам кондитерской компании, такой спрос на веганские продукты исходит от покупателей.

«Происходит тихая пищевая революция, которая меняет то, как люди едят. Мы хотим быть в авангарде этого процесса, выступая за открытие продуктов питания и напитков на растительной основе», — пояснил Александр фон Майо, глава кондитерского отдела Nestlé.