Зеленский встретился в Киеве с американскими сенаторами

Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве провёл встречу с американскими сенаторами Портманом и Клобушар.

30 августа в официальном Telegram-канале президента Украины сообщили, что Владимир Зеленский провёл рабочую встречу с сенаторами США от штата Миннесота Эми Клобушар и от штата Огайо Робертом Портманом.

В ходе встречи Зеленский высказал свою благодарность Соединённым Штатом за оказание финансовой и военной помощи Украине, а также призвал усилить санкционное давление в отношении России, в особенности поддержать его идею об ограничении на выдачу виз для россиян.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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