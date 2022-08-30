Зеленский встретился в Киеве с американскими сенаторами

Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве провёл встречу с американскими сенаторами Портманом и Клобушар.

30 августа в официальном Telegram-канале президента Украины сообщили, что Владимир Зеленский провёл рабочую встречу с сенаторами США от штата Миннесота Эми Клобушар и от штата Огайо Робертом Портманом.

В ходе встречи Зеленский высказал свою благодарность Соединённым Штатом за оказание финансовой и военной помощи Украине, а также призвал усилить санкционное давление в отношении России, в особенности поддержать его идею об ограничении на выдачу виз для россиян.