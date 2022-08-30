В Беларуси планируют ужесточить закон по отношению к людям, страдающим алкоголизмом
В Совете Республики предложили ужесточить меры применяемые к людям, злоупотребляющим алкоголем.
30 августа председатель Совета Республики Национального собрания Беларусь Наталья Качанова в ходе заседания рабочей группы выдвинула предложение по ужесточению законодательства по отношению к гражданам, страдающим алкогольной зависимостью.
Качанова отметила, что проблема алкоголизма актуальна для всех стран и требует серьёзных мер для решения данного остросоциального вопроса, поэтому белорусские парламентарии пришли к выводу о необходимости оптимизации процесса направления людей лечебно-трудовые профилактории, содержание в котором должно быть отработано.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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