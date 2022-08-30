Количество китайских студентов в США сокращается, это может создать проблемы для американской экономики

Китайские студенты помогли финансировать экономику США. Теперь меньше желающих учиться здесь, и это ставит под угрозу положение Америки как мирового лидера.

Опрос, проведенный пекинской частной компанией New Oriental Education and Technology Group показал, что интерес к учебе в США неуклонно снижался в Китае с 2015 года, в то время как в Великобритании, Гонконге и Сингапуре за тот же период времени он вырос.

Исследование Wall Street Journal показывает, что 51% опрошенных китайских студентов хотели учиться за границей в США в 2015 году, и в этом году эта цифра постепенно упала до 30%. Число студентов, желающих учиться в Великобритании, увеличилось на 9% за тот же период времени, а в Гонконге и Сингапуре — более чем вдвое.

Согласно отчету Open Doors Института международного образования, китайские студенты составляли 35% всех иностранных студентов, обучающихся в США в 2019-2020 учебном году, что принесло им экономическую выгоду в размере 15,9 млрд долларов.

Одной из причин является антикитайская иммиграционная политика, проводимая при бывшем президенте Дональде Трампе, и строгая китайская политика блокировки COVID.

Кроме того, китайские студенты сообщают, что их пугает высокий уровень насилия с применением огнестрельного оружия в США , высокий уровень смертности от COVID-19 и всплеск антиазиатского расизма в США.

Помимо угрозы важнейшему источнику дохода для частных и государственных университетов США, падение интереса китайских студентов к американскому образованию ставит под угрозу другие аспекты американской экономики.

Это включает в себя продукцию многих отраслей, включая технологии и финансы, в дополнение к культурному и политическому значению иностранных студентов, которые остаются после окончания учебы.