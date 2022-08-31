Украина в августе получила рекордную финансовую помощь из-за рубежа
Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что Украина в августе получила рекордную помощь из-за рубежа в размере 4,6 млрд долларов США, сообщает "Интерфакс-Украина".
Как сказал Марченко, которого цитирует агентство "Интерфакс-Украина", благодаря $3 млрд, пожертвованных Всемирным банком в августе и грантам из США, иностранная помощь Украине достигли в этом месяце рекордного уровня в 4,6 миллиарда долларов — самого высокого уровня с начала российской спецоперации.
"Мы ожидаем грантовой помощи США в сентябре в размере $1,5 млрд - это последний транш. Мы также ожидаем макрофинансовой помощи от ЕС в сентябре и начале октября", - добавил Марченко.
Министр подчеркнул, что ключевым вопросом для Украины является вопрос финансовой ликвидности , поэтому в настоящее время "не принципиально", будет ли иностранная помощь в виде грантов или кредитов.
"Интерфакс-Украина" напоминает, что в августе Украина рассчитывала получить $6 млрд помощи, а в сентябре - 4,7 млрд.
В июле страна получила 1,7 миллиарда долларов, а в июне - 4,4 миллиарда долларов.
"По словам Марченко, по итогам года Украина рассчитывает получить в общей сложности около 30 миллиардов долларов иностранной помощи. Из этой суммы она уже получила около 17 миллиардов долларов", - пишет украинское агентство.
Опубликовано: Николай Скира
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