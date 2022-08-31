Более 150 000 помидоров высыпались на шоссе в США, люди получили ранения
Грузовик, перевозивший более 150 тысяч помидоров парализовали шоссе в городе Вакавилл, штат Калифорния.
Водитель столкнулся с несколькими автомобилями, а затем врезался в шлагбаумы, разделяющие встречные полосы. Помидоры высыпались на другую сторону дороги, образовав скользкую массу. В результате инцидента пострадали четыре человека, в том числе один тяжело.
Помидоры разбросаны по восточной проезжей части шоссе № 80 длиной около 60 метров. При соприкосновении с землей они разрушались, образуя слой томатной пасты толщиной около 60 см.
Четыре автомобиля, которые поехали на слой битых помидоров, занесло, сообщает BBC News. Четыре человека получили ранения. Трое из них получили легкие травмы. Один человек был доставлен в больницу с переломом ноги.
Опубликовано: Николай Скира
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