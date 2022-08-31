Собчак раскритиковала календарь рабочих дней и праздников на 2023, назвав год счастьем для трудоголика
Блогер и журналистка Ксения Собчак отметила, что в 2023 году россияне будут "пахать" как никогда. С июля по ноябрь у них не будет праздников.
Ксения Собчак поделилась в соцсетях мнением относительно "рабочего графика" соотечественников на 2023 год.
Ведущая отметила: "Начиная с июля заканчивая ноябрем прям счастье трудоголика".
Оказывается, жители России будут работать 4 месяца без перестановки, не отдыхая по случаю праздников.
"График" был утверждён правительством РФ. Отдохнут россияне как следует в период новогодних и майских праздников.
В следующем году 1 и 8 января 2023 воскресенья.
Майские выходные "пройдут" в 2023 году в 2 этапа. 29, 30 апреля и 1 мая - первый блок. 2, 3, 4, 5 мая жители государства трудятся, а после вновь отмечают День победы и отдыхают.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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