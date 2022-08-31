Захарова назвала ситуацию вокруг ЗАЭС «опасной игрой»
Официальный представитель российского МИДа прокомментировала ситуацию, которая сложилась вокруг ЗАЭС с прибытием миссии МАГАТЭ.
Мария Захарова призвала к прекращению обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ, которые не прекращались даже в день прибытия международной инспекции.
«Опасная игра», — подчеркнула Захарова, отметив, что под угрозой оказалась судьба всего континента.
Однако, с прибытием десанта МАГАТЭ во главе с шефом агентства Рафаэлем Гросси политическая подоплека этой миссии наметилась с самого начала. И зная, как вели себя МАГАТЭ во время инспекции Чернобыльской АЭС, можно не сомневаться, что выводы последуют противоречивые.
Опубликовано: Тарас Медведев
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