Захарова назвала ситуацию вокруг ЗАЭС «опасной игрой»

Официальный представитель российского МИДа прокомментировала ситуацию, которая сложилась вокруг ЗАЭС с прибытием миссии МАГАТЭ.

Мария Захарова призвала к прекращению обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ, которые не прекращались даже в день прибытия международной инспекции.

«Опасная игра», — подчеркнула Захарова, отметив, что под угрозой оказалась судьба всего континента.

Однако, с прибытием десанта МАГАТЭ во главе с шефом агентства Рафаэлем Гросси политическая подоплека этой миссии наметилась с самого начала. И зная, как вели себя МАГАТЭ во время инспекции Чернобыльской АЭС, можно не сомневаться, что выводы последуют противоречивые.