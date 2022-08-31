Захарова назвала ситуацию вокруг ЗАЭС «опасной игрой»

Официальный представитель российского МИДа прокомментировала ситуацию, которая сложилась вокруг ЗАЭС с прибытием миссии МАГАТЭ.

Мария Захарова призвала к прекращению обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ, которые не прекращались даже в день прибытия международной инспекции.

«Опасная игра», — подчеркнула Захарова, отметив, что под угрозой оказалась судьба всего континента.

Однако, с прибытием десанта МАГАТЭ во главе с шефом агентства Рафаэлем Гросси политическая подоплека этой миссии наметилась с самого начала. И зная, как вели себя МАГАТЭ во время инспекции Чернобыльской АЭС, можно не сомневаться, что выводы последуют противоречивые.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 