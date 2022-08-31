В частном порядке и по отдельности принцы Уильям и Гарри отмечают годовщину смерти принцессы Дианы
Двадцать пять лет назад Уильям и Гарри, которым тогда было 15 и 12 лет, тронули миллионы людей, когда они шли бок о бок за гробом своей матери, борясь со слезами перед камерами.
Уильям и Гарри отмечают в среду, 31 августа, наедине и за тысячи миль друг от друга 25-ю годовщину смерти их матери принцессы Дианы , которая потрясла планету.
«Леди Ди», чья сказочная свадьба, а затем сокрушительный развод с принцем Чарльзом очаровали мир, погибла в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года, преследуемая папарацци. Двое его сыновей, которым тогда было 15 и 12 лет, потрясли миллионы людей, когда они шли бок о бок за его гробом, сдерживая слезы перед камерами.
Пять лет назад, в 20-ю годовщину ее смерти, Уильям и Гарри приняли участие в публичных поминках и высказались о своей матери. В этом году ничего подобного не будет.
Как сообщает Daily Telegraph , два брата «решили подвести черту под публичными поминками» , представители двух принцев подтвердили, что каждый из них будет отмечать это событие наедине.
Этим летом 40-летний Уильям уехал из Лондона со своей женой Кейт и тремя детьми в Виндзор, к западу от столицы, где также проживает королева Елизавета II.
Его 37-летний младший брат Гарри живет в Калифорнии со своей женой Меган и двумя детьми после того, как пара решила покинуть королевскую семью в 2020 году.
Как и каждый год, все желающие могут прийти и возложить цветы перед Кенсингтонским дворцом в Лондоне или у входа в парижский туннель Альма, где принцесса умерла в 36 лет.
Опубликовано: Тарас Медведев
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