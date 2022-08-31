Захарова сравнила представителей стран ЕС с картиной «Слепцы»
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что представители страза Европейского союза напоминают персонажей с картины Питера Брейгеля «Слепцы».
Захарова подчеркнула, что Россия «никогда не была нацелена на раскол Европы». Российское правительство никогда не ставило такой задачи, а требует «простого возвращения здравого смысла в международные отношения».
Представитель российского МИД сравнила представителей стран Европейского союза с персонажами картины Питера Брейгеля «Слепцы». Она отметила, что персонажи на произведении искусстве едины и, никто из группы слепцов не высказывает сомнения «идя к обрыву».
Мария Захарова считает, что в ЕС происходит точно также — никто не высказывает сомнений, возражений «и не задает лишних вопросов, чтобы не протестовать». Они просто идут группой к обрыву.
Ранее Захарова комментировала ситуацию на ЗАЭС. Она называла постоянные обстрелы ядерного объекта со стороны Украины деструктивным и самоубийственным шагом, который ведет к опасным последствиям для всего человечества.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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