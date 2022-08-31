Талибы отмечают первую годовщину окончания войны с США

Еще во вторник в Кабуле на каждом шагу развевались белые флаги талибов с декларацией исламской веры.

30 августа 2021 года последний американский солдат вылетел из аэропорта Кабула на 24 часа раньше срока, установленного президентом США Джо Байденом для вывода войск из страны.

Талибы празднуют в среду, 31 августа, первую годовщину ухода из Афганистана международной коалиции во главе с США, после двадцатилетней войны, закончившейся восстановлением власти исламистскими фундаменталистами и обострением гуманитарного кризиса.

Власти Талибана объявили среду национальным праздником в честь окончания войны. Гирлянды зеленых, синих и даже красных огней осветили проспекты столицы во вторник вечером, хотя правительство еще не объявило об официальном праздновании в Кабуле.

30 августа 2021 года за минуту до полуночи последний американский солдат вылетел из аэропорта Кабула на 24 часа раньше срока, установленного президентом США Джо Байденом для вывода войск из страны.

«Мы счастливы, что Аллах избавил нашу страну от неверных и, что был создан Исламский Эмират (Талибан)» , — сказал AFP Залмай житель Кабула. «Это еще раз доказало, что эти неверные не могут объединиться против мусульман», — добавил он.