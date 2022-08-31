Госдепартамент США озабочен приближающимися референдумами на освобожденных территориях Украины

Высокопоставленный российский чиновник планирует «фиктивный» референдум на оккупированной Украине, заявил Вашингтон.

Высокопоставленному российскому чиновнику поручено организовать «фиктивный» референдум о присоединении украинских территорий к России, заявил во вторник, 30 августа, представитель Госдепартамента США, который уверяет, что это голосование может состояться уже скоро.

«Сергей Кириенко, заместитель главы администрации президента России приближенный к Владимира Путина, курирует усилия по «попытке присоединения к России» украинских территорий, которая в случае ее осуществления была бы незаконной», — заявил Ведант Патель во время брифинга для прессы.

Белый дом еще 24 августа предупредил, что Москва может объявить один или несколько «нелегитимных» референдумов на оккупированной Украине в ближайшие недели.

«Фальшивый референдум попытается придать видимость легитимности открытому захвату земель, который нарушил бы украинскую конституцию и международные законы», — продолжил Ведант Патель.

«Соединенные Штаты и международное сообщество знают правду о том, что вся Украина есть и останется Украиной», — добавил он. 24 августа американский исполнительный директор уточнил, что эти референдумы могут состояться в Херсоне, в Запорожье, в Донецке и Луганске, а также в Харькове.