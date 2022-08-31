Baza: в Белгородской области прогремели новые взрывы

Telegram-канал Baza сообщает, что в Белгородской области прогремели новые взрывы. По состоянию на 10:00 часов 31 августа 2022 года, местные жители наблюдают столб дыма в районе Яковлево.

Новые взрывы в Белгородской области раздались с утра, 31 августа 2022 года. Местные жители сообщили, что наблюдают столб дыма в районе населенного пункта Яковлево. За последние несколько недель это далеко не первый подобный инцидент.

Ранее губернатор российского региона, который граничит с территорией Украины, Вячеслав Гладков заявил, что утром в самом Белгороде прогремело несколько взрывов. По его словам, это была работа российской системы противовоздушной обороны (ПВО).

По предварительным данным, жертв среди местного населения и разрушений объектов инфраструктуры нет. Информация требует уточнения, так как на месте инцидента до сих пор работают службы МЧС.

До 7 сентября 2022 года в Белгородской области Российской Федерации действует высокий уровень террористической опасности. В регионе запрещено запускать петарды, салюты и другие пиротехнические изделия.