Baza: в Белгородской области прогремели новые взрывы
Telegram-канал Baza сообщает, что в Белгородской области прогремели новые взрывы. По состоянию на 10:00 часов 31 августа 2022 года, местные жители наблюдают столб дыма в районе Яковлево.
Новые взрывы в Белгородской области раздались с утра, 31 августа 2022 года. Местные жители сообщили, что наблюдают столб дыма в районе населенного пункта Яковлево. За последние несколько недель это далеко не первый подобный инцидент.
Ранее губернатор российского региона, который граничит с территорией Украины, Вячеслав Гладков заявил, что утром в самом Белгороде прогремело несколько взрывов. По его словам, это была работа российской системы противовоздушной обороны (ПВО).
По предварительным данным, жертв среди местного населения и разрушений объектов инфраструктуры нет. Информация требует уточнения, так как на месте инцидента до сих пор работают службы МЧС.
До 7 сентября 2022 года в Белгородской области Российской Федерации действует высокий уровень террористической опасности. В регионе запрещено запускать петарды, салюты и другие пиротехнические изделия.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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