Президент Ирака выступил за досрочные парламентские выборы после кровопролитных боев в Багдаде
Президент Ирака Бархам Салех объявил досрочные выборы в законодательные органы после ухода сторонников шиитского лидера Муктады Садра из «зеленой зоны» в Багдаде, места боевых действий, в результате которых за 24 часа погибли 30 человек.
Богатую нефтью страну потряс серьезный социально-экономический кризис в сочетании с политическим тупиком после выборов в законодательные органы в октябре 2021 года.
«Проведение новых досрочных выборов (...) при общенациональном консенсусе представляет собой выход из кризиса», - заявил Бархам Салех в телевизионном выступлении. Такое голосование «гарантировало бы политическую и социальную стабильность и отвечало чаяниям иракцев», добавил он.
Проведение досрочных выборов, которое предлагает Муктада Садр, требует роспуска парламента, о чем может потребовать треть избранных должностных лиц или премьер-министр с согласия президента республики. Затем роспуск парламента должен быть одобрен абсолютным большинством участников заксобрания.
Речь Бархама Салеха прозвучала через несколько часов после окончания кровопролитных столкновений в Багдаде между сторонниками Муктады Садра и правительственными силовыми структурами.
Премьер-министр Мустафа аль-Кадеми заявил, что по факту столкновений было начато расследование, и пригрозил уйти в отставку, если политический паралич продолжится.
«Если они хотят и дальше сеять хаос, конфликты, раздоры и соперничество… Я приму необходимые моральные и патриотические меры и покину свой пост в надлежащее время», — сказал он в своем выступлении.
Опубликовано: Тарас Медведев
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