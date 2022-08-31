В Бердянске возле штаба «Мы вместе с Россией» прогремел взрыв

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что около здания волонтерского штаба «Мы вместе с Россией» накануне произошел взрыв.

Владимир Рогов также является председателем движения «Мы вместе с Россией» и председателем отделения Российского исторического общества Запорожской области. Инцидент произошел 30 августа 2022 года, то есть накануне вечером. Подробности выясняются, организаторы — в розыске.

Штаб «Мы вместе с Россией» расположен в Бердянске, в достаточно людном месте. Тем не менее, в результате инцидента никто из мирных жителей и волонтеров не пострадал.

Ранее Владимир Рогов сообщил об обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республики (ДНР). В результате инцидента погибли два человека и еще десять получили ранения различной степени тяжести.

Сегодня, 31 августа 2022 года, в российской Белгородской области прогремели два взрыва. Очевидцы сообщили, что наблюдают столб дыма в районе населенного пункта Яковлево. О пострадавших пока неизвестно.