В Бердянске возле штаба «Мы вместе с Россией» прогремел взрыв
Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что около здания волонтерского штаба «Мы вместе с Россией» накануне произошел взрыв.
Владимир Рогов также является председателем движения «Мы вместе с Россией» и председателем отделения Российского исторического общества Запорожской области. Инцидент произошел 30 августа 2022 года, то есть накануне вечером. Подробности выясняются, организаторы — в розыске.
Штаб «Мы вместе с Россией» расположен в Бердянске, в достаточно людном месте. Тем не менее, в результате инцидента никто из мирных жителей и волонтеров не пострадал.
Ранее Владимир Рогов сообщил об обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республики (ДНР). В результате инцидента погибли два человека и еще десять получили ранения различной степени тяжести.
Сегодня, 31 августа 2022 года, в российской Белгородской области прогремели два взрыва. Очевидцы сообщили, что наблюдают столб дыма в районе населенного пункта Яковлево. О пострадавших пока неизвестно.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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