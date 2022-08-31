ВГА Запорожской области обеспечит безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Представитель ВГА Запорожской области заявил, что власти готовы обеспечить безопасность миссии МАГАТЭ, которая прибывает на инспекцию ЗАЭС в среду.
Владимир Рогов отметил при этом, что атаки ВСУ на атомную станцию не прекращаются, несмотря на прибытие международной миссии.
Последним эпизодом ядерного терроризма стала атака украинского дрона, который удалось сбить.
Рогов отметил, что вопрос демилитаризации зоны вокруг Запорожской АЭС не является частью компетенций миссии МАГАТЭ.
Опубликовано: Тарас Медведев
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