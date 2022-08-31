Генсек НАТО Столтенберг высказался о кончине Михаила Горбачева

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что исторические реформы первого Михаила Горбачева «привели к распаду Советского союза и помогли положить конец холодной войне».

Йенс Столтенберг отметил, что именно первый и последний президент СССР Михаил Горбачев помог провести необходимые реформы, чтобы Россия и НАТО наладили партнерства. По его мнению, видение Горбачева в улучшении мира «останется примером для многих поколений».

Ранее стало известно, что Михаил Горбачев после тяжелой и продолжительной болезни скончался на 92-м году жизни в Центральной клинической больницы. В последнее время он страдал от заболевания почек и проходил гемодиализ.

Горбачев родился 2 марта 1931 года в Ставропольском крае, окончил юридический факультет МГУ с отличием и с 1952 года стал членом КПСС. С 1971 по 1991 года был членом ЦК КПСС, в том числе с 1980 года членом Политбюро.

С марта 1985 года Михаил Горбачев занял должность генсека ЦК КПСС, на которой проработал до 24 августа 1991 года. Весной 1990 года Горбачевым был учрежден пост президента СССР. Выбирать его должны были граждане, однако в порядке исключения первые выборы были проведены в рамках Съезда народных депутатов.

Михаил Горбачев фактически был единственным кандидатом. Он вступил в должность 14 марта 1990 года, на которой проработал до августовского путча 1991 года. Горбачев остался первым и единственным президентом Союза советских социалистических республик.