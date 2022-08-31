Bloomberg: в Европе готовятся неординарно экономить газ и электричество

Большинство стран Европы не понимают, насколько серьезны последствия энергетического кризиса, однако активно начинают подготовку к экономии газа и электроэнергии.

Так, в Великобритании есть реальная правительственная рекомендация мыть посуду в тазике, заделывать оконные и дверные щели, отключать бытовую технику от сети, когда ей не пользуются, а также перейти на светодиодные лампочки и принимать душ (вместо ванной).

Французским магазинам запретили держать двери открытыми при работающих кондиционере или центральном отоплении, а также отключать от сети световые вывести и вентиляцию в нерабочее время. Освещение при этом должно работать максимум на 70% от максимального уровня, а при отсутствии клиентов в торговом помещении — на 50%.

В Германии общественные пространства запрещают обогревать выше уровня 19 градусов. В некоторых случаях обогрев мест в принципе запрещен (где люди не находятся долгое время). В бассейнах уже перестали подогревать воду, а в спортивных залах использовать горячую воду для мытья рук. С магазинами действует аналогичный принцип «французскому постановлению».

В Испании и Италии принуждают экономить на кондиционерах, запрещая одевать галстуки руководителям. В общественных учреждениях запрещено охлаждать помещения ниже 27 градусов и топить выше 19, а входные двери должны закрываться автоматически. Гасить свет в витринах магазинов необходимо к 22:00 часам. Штраф за нарушения от 500 евро до 3000 евро.