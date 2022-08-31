Власти Вьетнама освободят 2500 заключенных в честь Дня независимости
Почти 2500 заключенных во Вьетнаме будут амнистированы по случаю 77-й годовщины провозглашения независимости, сообщил коммунистический режим во вторник, 30 августа.
Согласно официальному заявлению, сделанному в среду, ни один заключенный, осужденный за «пропаганду» против государства или попытку свержения коммунистического режима не будет амнистирован.
Помилование стало одним из самых ограниченных за последние годы из-за более жестких правил, рассказал СМИ Фам Тхань Ха, высокопоставленный президентский чиновник.
В 2015 году было освобождено более 18 тысяч человек, тогда как в прошлом году эта цифра составляла 3 тысячи. В число, попавших под амнистию, входят шестнадцать иностранных граждан из Австралии, Франции, Нигерии, Лаоса, Китая, Канады, Камбоджи, США и Малайзии.
По данным неправительственной организации Human Rights Watch, в марте 2022 г. в заключении находилось более 150 политзаключенных. Число в значительной степени занижено по данным другой НПО, но его невозможно проверить из-за отсутствия какой-либо официальной статистики.
В стране запрещены все независимые СМИ, Вьетнам занимает 174-е место из 180 стран в рейтинге свободы прессы организации «Репортеры без границ» за 2022 год.
Опубликовано: Тарас Медведев
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