Глава МИД Украины Кулеба призвал ЕС к визовым ограничениям для граждан Беларуси

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что граждане Беларуси «наравне с россиянами должны попадать под визовые ограничения Европейского союза».

Дмитрий Кулеба отметил, что Беларусь является «соучастником агрессии, совершенной Российской Федерацией». По его мнению, обычные граждане России и Беларуси не должны получать визы для выезда в страны Европейского союза.

Идея визовых ограничений не новая, некоторые страны действительно усложняют процесс получения виз для россиян. Однако попасть в страны ЕС все еще реально, для этого просто необходим больший пакет документов, а рассмотрение заявок будет проходить дольше обычного. Кроме того, Германия и Франция (сильнейшие экономики ЕС) открыто высказались против визовых ограничений для россиян, так как считают эту идею абсурдом.

При этом сам Кулеба раньше заявлял, что коллективная ответственность — неправильная позиция. Однако он предлагал оставить «окно только для оппонентов власти, политических беженцев и людей подвергающихся преследованию». По большому счету, МИД Украины призывает максимально усложнить выезд за границу. Если раньше речь шла только о россиянах, то теперь в Украине заговорили и о белорусах.

Важно и то, что МИД Украины не может решить внутренние проблемы с выездом. С 24 февраля 2022 года из Украины фактически не выпускают мужчин, при этом у многих из них работа, недвижимость и буквально вся жизнь за границей. Некоторые накануне спецоперации России приехали в Украину навестить родных, на семейные праздники или просто провести немного времени на родине и застряли.