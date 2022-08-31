Китайский гигант NetEase приобретает французскую Quantic Dream
Основной конкурент Tencent в гейм-индустрии купит французский самородок, для выполнения специального заказа Disney и Lucasfilm по разработке следующей игры по «Звездным войнам».
Слух ходил с весны. Теперь официально NetEase приобретает французскую студию видеоигр Quantic Dream.
Гигант, ведущий конкурент Tencent и крупный игрок в китайском Интернете, уже вернулся к миноритарной доле в капитале компании в 2019 году.
«Это важный шаг для нас на западном рынке», — заявил Фигаро генеральный директор NetEase. Уильям Динг, который не пожелал сообщить точную сумму сделки. «Сочетание креативности и мастерства кинематографического повествования Quantic Dream с ресурсами и исполнительскими возможностями NetEase расширяет наши возможности для глобального сообщества геймеров».
В приобретении студий видеоигр NetEase предпринимает не первую попытку: в последние годы китайцы умножили поглощения независимых студий и партнерские отношения с другими тяжеловесами отрасли, такими как Activision и Blizzard.
Опубликовано: Тарас Медведев
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