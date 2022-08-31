Хасбулатов ответил на вопрос, хотел ли Горбачев специально развалить СССР

По словам политика и последнего председателя ВС РСФСР, Горбачев мог сохранить страну, если бы приложил усилия.

Но Горбачеву во многом помешали обстоятельства и серьезное сопротивление в партийных элитах.

В числе тех кто ставил препоны, по мнению Хасбулатова, оказали участники Межрегиональной группы депутатов, которую составляли либералы из московской «передовой просвещенной интеллигенции».

Они внесли свою лепту в развал страны в большей степени, чем первый и последний президент СССР.

Напомним, Михаил Горбачев скончался сегодня после продолжительной болезни в возрасте 91 года.