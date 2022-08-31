Хрусталёв заменит Маслякова в качестве ведущего фестиваля Голосящий КиВин в этом году

Первый канал сообщил о том, что актёр и шоумен Дмитрий Хрусталёв станет ведущим музыкального фестиваля "Голосящий КиВин" в этом году.

Первый канал назвал имя ведущего музыкального фестиваля "Голосящий КиВиН - 2022". Им стал актер, шоумен и телеведущий Дмитрий Хрусталев.

Фестиваль будет проходить 9 сентября в Светлогорске. Начнётся мероприятие в 21:45 по московскому времени. В рамках события лучшие команды клуба весёлых и находчивых разыграют награды.

Постоянный ведущий КВН Александр Масляков ещё в феврале текущего года заявил, что не сможет провести первые игры сезона КВН из-за пандемии коронавируса.

Позже поступило информация, что его на время заменит актер и шоумен Дмитрий Нагиев.