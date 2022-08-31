Меркель: Михаил Горбачев написал мировую историю
Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала российского лауреата Нобелевской премии мира и бывшего главу советского государства Михаила Горбачева «уникальным мировым политиком».
«Пусть память об его историческом достижении позволит сделать паузу, особенно в эти ужасные недели и месяцы войны России против Украины», — говорится в заявлении Меркель, опубликованном на ее сайте .
С большой грустью она услышала известие о смерти Горбачева, рассказала бывший канцлер.
«Горбачев написал мировую историю. Он показал, как один государственный деятель может изменить мир к лучшему», — добавила она. Без мужества Горбачева «к гласности и перестройке, мирная революция в ГДР тоже была бы невозможна».
Меркель писала: «Сегодня я все еще чувствую страх, который я разделяла со многими людьми в ГДР в 1989 году, не покатятся ли танки снова, как это было в 1953 году, когда мы кричали «Мы народ», а позже: «Мы один народ». Но на этот раз — в отличие от 1953 года — танки не катились, не стреляли. Вместо этого Горбачев упрекнул постаревшее руководство ГДР фразой: «Кто опоздает, тому грозит пожизненное наказание», - вспоминает Меркель.
«Он позволил объединенной Германии стать членом НАТО», - констатировал политик.
Незабываемыми для нее являются кадры встречи Горбачева с тогдашним федеральным канцлером Гельмутом Колем на Кавказе в 1990 году, с которой единство Германии в мире и свободе стало достижимым.
«Михаил Горбачев также коренным образом изменил мою жизнь. Я никогда этого не забуду», — сказала Меркель.
Опубликовано: Тарас Медведев
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