Меркель: Михаил Горбачев написал мировую историю

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала российского лауреата Нобелевской премии мира и бывшего главу советского государства Михаила Горбачева «уникальным мировым политиком».

«Пусть память об его историческом достижении позволит сделать паузу, особенно в эти ужасные недели и месяцы войны России против Украины», — говорится в заявлении Меркель, опубликованном на ее сайте .

С большой грустью она услышала известие о смерти Горбачева, рассказала бывший канцлер.

«Горбачев написал мировую историю. Он показал, как один государственный деятель может изменить мир к лучшему», — добавила она. Без мужества Горбачева «к гласности и перестройке, мирная революция в ГДР тоже была бы невозможна».

Меркель писала: «Сегодня я все еще чувствую страх, который я разделяла со многими людьми в ГДР в 1989 году, не покатятся ли танки снова, как это было в 1953 году, когда мы кричали «Мы народ», а позже: «Мы один народ». Но на этот раз — в отличие от 1953 года — танки не катились, не стреляли. Вместо этого Горбачев упрекнул постаревшее руководство ГДР фразой: «Кто опоздает, тому грозит пожизненное наказание», - вспоминает Меркель.

«Он позволил объединенной Германии стать членом НАТО», - констатировал политик.

Незабываемыми для нее являются кадры встречи Горбачева с тогдашним федеральным канцлером Гельмутом Колем на Кавказе в 1990 году, с которой единство Германии в мире и свободе стало достижимым.

«Михаил Горбачев также коренным образом изменил мою жизнь. Я никогда этого не забуду», — сказала Меркель.