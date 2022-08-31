Эксперт: Горбачев и после смерти может объединить мир
Смерть Михаила Горбачева может сыграть в разрешении конфликта на Украине, уверен политобозреватель Василий Курлович.
Сотни политиков разных формаций и разных поколений сегодня говорят теплые слова о Горбачеве.
Есть, впрочем и нотка негатива, это касается невозможности некоторых политиков прибыть на похороны Михаила Сергеевича.
Из-за контрсанкций России многие западные политики попали в черный список и въезд в Россию им запрещен.
При этом Курлович отмечает, что похороны Горбачева могут сделать ряд исключений и создать прецедент для неформальных встреч на высшем уровне руководства России и стран Запада.
«Горбачев после смерти может вновь сыграть роль, если не в завершении, то в ослаблении гибридной «холодной» войны, которую ведет Запад против России», - считает эксперт.
Российское руководство вправе сделать исключение и разрешить приехать на прощальную церемонию главам государств и другим весомым политикам, которые находятся в списке невъездных в РФ.
Опубликовано: Тарас Медведев
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