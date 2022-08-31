Собчак осудила знаменитостей, которые радуются смерти Горбачёва
Ксения Собчак заметила, что те известные личности, что осуждали радость по поводу гибели Дарьи Дугиной, злорадствуют по поводу кончины Михаила Горбачёва.
Ксения Собчак признаётся, что хотела взять интервью у Михаила Сергеевича Горбачёва, но не успела.
Ведущая осудила поведение тех, кто злословит по поводу ухода первого президента СССР Михаила Горбачева.
Светская львица написала в своём Телеграм-канале: "Однозначная риторика Путина по поводу распада СССР, ставшая такой яркой и даже яростной в последние года полтора, объясняет конъюнктуру этого вечера в каналах разнообразной политической сволочи, которая несколько дней назад порицала тех, кто злословил о смерти Дугиной, а сейчас занимается тем же".
Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Смирнов высказался по поводу правления экс-президента СССР Михаила Горбачева, которое привело к потере страны и нищете людей.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Уоррен Баффет: Когда родители не рассказывают своим детям о деньгах, они совершают большую ошибку
Лавров анонсировал интеграцию платежных систем России и Ирана
ООН запретила правительству Латвии демонтировать памятник Освободителям в Риге
В Энергодаре задержали группу украинских диверсантов
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года