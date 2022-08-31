Инфляция в Еврозоне установила новый рекорд в августе — 9,1% годовых
Данные, опубликованные Евростатом в среду, свидетельствуют о том, что санкции против России способствуют росту цен на энергоносители и продукты питания.
Евростат объявил в среду, что уровень инфляции в Еврозоне достиг нового максимума в августе, составив 9,1% в годовом исчислении, ее спровоцировала скачок цен на энергоносители и топливо.
Инфляция достигла 8,9% в июле в 19 странах, использующих единую валюту.
Эти цифры являются самыми высокими, зафиксированными Европейским статистическим управлением с момента начала публикации показателя в январе 1997 года.
Опубликовано: Тарас Медведев
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