Инфляция в Еврозоне установила новый рекорд в августе — 9,1% годовых

Данные, опубликованные Евростатом в среду, свидетельствуют о том, что санкции против России способствуют росту цен на энергоносители и продукты питания.

Евростат объявил в среду, что уровень инфляции в Еврозоне достиг нового максимума в августе, составив 9,1% в годовом исчислении, ее спровоцировала скачок цен на энергоносители и топливо.

Инфляция достигла 8,9% в июле в 19 странах, использующих единую валюту.

Эти цифры являются самыми высокими, зафиксированными Европейским статистическим управлением с момента начала публикации показателя в январе 1997 года.