Глава исполнительной власти Гонконга отменяет визит в Китай из-за вспышки Covid

Из-за роста числа случаев Covid в регионе глава администрации Гонконга Джон Ли отменил в среду, 31 августа, визит на материковый Китай, посвященный, в частности, ослаблению правил для трансграничных путешественников.

Джон Ли должен был впервые с момента вступления в должность в июле отправиться в соседний город Шэньчжэнь, который специализируется на новых технологиях.

В среду он объявил прессе, что переговоры с властями в Шэньчжэне и Гуанчжоу в конечном итоге будут проходить в режиме онлайн, заявив, что этот вариант  самый удобный.

«Мы обсудим трансграничные меры для жителей Гонконга и материкового Китая, и я надеюсь, что после тщательного обсуждения удастся достичь консенсуса», — сказал чиновник.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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