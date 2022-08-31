Глава исполнительной власти Гонконга отменяет визит в Китай из-за вспышки Covid

Из-за роста числа случаев Covid в регионе глава администрации Гонконга Джон Ли отменил в среду, 31 августа, визит на материковый Китай, посвященный, в частности, ослаблению правил для трансграничных путешественников.

Джон Ли должен был впервые с момента вступления в должность в июле отправиться в соседний город Шэньчжэнь, который специализируется на новых технологиях.

В среду он объявил прессе, что переговоры с властями в Шэньчжэне и Гуанчжоу в конечном итоге будут проходить в режиме онлайн, заявив, что этот вариант самый удобный.

«Мы обсудим трансграничные меры для жителей Гонконга и материкового Китая, и я надеюсь, что после тщательного обсуждения удастся достичь консенсуса», — сказал чиновник.