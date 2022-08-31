Глава исполнительной власти Гонконга отменяет визит в Китай из-за вспышки Covid
Из-за роста числа случаев Covid в регионе глава администрации Гонконга Джон Ли отменил в среду, 31 августа, визит на материковый Китай, посвященный, в частности, ослаблению правил для трансграничных путешественников.
Джон Ли должен был впервые с момента вступления в должность в июле отправиться в соседний город Шэньчжэнь, который специализируется на новых технологиях.
В среду он объявил прессе, что переговоры с властями в Шэньчжэне и Гуанчжоу в конечном итоге будут проходить в режиме онлайн, заявив, что этот вариант самый удобный.
«Мы обсудим трансграничные меры для жителей Гонконга и материкового Китая, и я надеюсь, что после тщательного обсуждения удастся достичь консенсуса», — сказал чиновник.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Уоррен Баффет: Когда родители не рассказывают своим детям о деньгах, они совершают большую ошибку
Лавров анонсировал интеграцию платежных систем России и Ирана
ООН запретила правительству Латвии демонтировать памятник Освободителям в Риге
В Энергодаре задержали группу украинских диверсантов
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года