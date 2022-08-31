Белорусы рассказали о сборах в школу и затратах на обучение во Франции

В отдельных городах от муниципалитета детям дают в подарок готовый портфель со всем необходимым для учебы. Белорусы поделились в телеграмме, в какую сумму им обошлась подготовка ребенка к школе во Франции.

Пользователи одного из телеграмм-каналов обсудили, сколько нужно потратить родителям на обучение школьника во французском учебном заведении.

Белорусы, проживающие во Франции, рассказали, что обеспечить ребенка на год канцтоварами можно в среднем за 100 евро.

При этом много школьных принадлежностей остается с прошлого года, и родителям лишь надо докупить недостающее.

Школьный обед в столовой обходится в 5-6 евро, группа продленного дня - от 3 до 5 евро.

«Здесь существует два вида школ: государственные и частные, где цены за обучение варьируются и зависят от доходов семьи. Начальная частная католическая школа, куда ходил наш ребёнок, стоит 250 евро в месяц. Эта сумма включает стоимость обучения в маленьком классе, учебники, уроки плавания и английского. Часто детям выдают и дополнительные тетради»

Если ребенок растет в малоимущей семье, с затратами на школу помогает разобраться родительский комитет. Он же оказывает помощь при оплате поездок до школы и обратно.

Стоимость проездного на весь Париж и пригород обходится примерно в 220 евро в год на все виды транспорта.

«В госшколах оплата только за обеды (часто есть региональные субсидии и конце обед выходит за 3-4 евро, опять же в зависимости от доходов может быть и дешевле) и сбор на нужды родительского комитета: 10 евро в год. Секции бесплатны или стоят символические 10 евро в год на возобновление инвентаря".

Понятие обязательная "школьная форма" во Франции как таковое отсутствует.

Есть одно важное требование в частных заведениях: одет ребенок должен опрятно и "прилично".

В государственных школах детям предоставлена полная свобода в выборе одежды, главное, чтобы ребенок чувствовал себя удобно.