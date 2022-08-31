Психолог Лобанова назвала признаки зависимости от соцсетей
Медицинский психолог "СМ-Клиника" Диана Лобанова сообщила, что соцсети воздействуют на мозг и могут привести к зависимости.
Психолог "СМ-Клиника" Диана Лобанова в интервью изданию "Лента.ру" сообщила, что соцсети оказывают негативное воздействие на мозг и могут привести к серьёзной зависимости.
Эксперт утверждает, что сегодня социальные сети - неотъемлемая часть жизни каждого человека.
Медик отметила, что нейропсихологи бьют тревогу по этому поводу.
Психолог объяснила: "Длительное нахождение в социальных сетях сокращает концентрацию внимания и может приводить к аддикции - навязчивой потребности человека осуществлять какую-либо деятельность".
Лобанова рассказала, что зависимость от социальных сетей характеризуется навязчивыми повторяющимися заходами в неё и иными тревожными признаками.
Зависимость эта формируется из-за получения "благ" от нахождения в соцсетях таких, как получение удовольствия, достижение расслабления и снижение напряжения.
Врач говорит, что социальные сети для части людей - компенсация недостающих способов удовлетворения потребностей.
Иногда дело заходит настолько далеко, что только психолог или психотерапевт могут помочь справиться с данной проблемой.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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