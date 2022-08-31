Песков рассказал о «бэкграунде доверия» к Путину среди россиян

Спикер Кремля заверил, что у российского лидера есть мощный «бэкграунд доверия» в стране.

Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, каков уровень доверия к президенту России во время своей программной речи на марафоне «Знание — сила» российского общества «Знание».

Пресс-секретарь подкрепил свое заявление примером из практики.

Когда Путин был премьером, был год серьезных лесных пожаров, которые в какой-то момент перекинулись на деревни.

Район сгорел дотла, люди потеряли дома, вещи, документы. Путин прибыл на место и смог успокоить людей.

Он пообещал, что сгоревшие дома будут восстановлены в течение двух месяцев. Позднее действующий руководитель России подтвердил свои слова делом.