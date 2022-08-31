Шахназаров назвал Собчак сволочью в эфире шоу Полный абзац на Ютубе

Говоря о Ксении Собчак, писатель и блогер Михаил Шахназаров стесняться в выражениях не стал и даже опустился до оскорблений в адрес светской львицы.

Журналист, писатель и блогер Михаил Шахназаров нелестно высказался в адрес своей коллеги Ксении Собчак. Публицист опустился до оскорблений известной блондинки.

Ведущий раскритиковал журналистку в эфире Ютуб-шоу "Полный абзац". Представитель СМИ напомнил Ксении Анатольевне о её грехах, "приправляя" воспоминания "крепким словцом".

Шахназаров заявил: "Сволочь вы, Ксения. Сволочь эта та, которая гонит таксиста в аэропорт, а потом гибнут люди. Она бегает потом по дружкам и пытается себя отмазать. Сволочь эта та, которая благодаря родителям добилась чего-то, но говорит, что все сделала сама".

Стоит заметить, что симпатии к дочери Анатолия Собчака блогер не испытывал никогда. Он то и дело выливает негатив на голову теледивы, особенно из-за позиции той по поводу спецоперации в Украине.