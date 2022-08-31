Эксперты: к 2030 году личный транспорт в России может стать исключением, а не правилом
Аналитики Национальной технологической инициативы «Автонет» и руководство консультационными услугами компании «Технологий доверия» считают, что вскоре личный транспорт в городах России будет редкостью.
Директор компании «Технологии доверия» Виктория Синичкина отметила, что тренд на аренду автомобилей (и другого городского транспорта) последние годы показывает тенденцию возрастания. В больших городах многие уже понимают, что иметь личный транспорт бессмысленно — оплата налогов, парковочных мест и обслуживания автомобиля выходит дороже арендного авто или такси.
Развитие услуг аренды автомобилей уже сейчас стимулирует общественность отказываться от личного транспорта. При этом рынок мобильности имеет огромный спрос и потенциал, в котором не видно «потолка».
Эксперты считают, что к 2030 году в больших городах России личный транспорт будет скорее исключением, чем правилом. Отмечается, что уже сегодня один каршеринговый автомобиль заменяет в среднем 25 личных автомобилей и, рост популярности арендованного транспорта только возрастает.
Вместе с ростом популярности аренды транспорта или такси, пополняются и услуги, доступные клиентам. Так, один из операторов каршеринговых автомобилей в Москве разрешил клиентам арендовать автомобили на срок до одного месяца, что дает возможность ехать на нем в отпуск.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Уоррен Баффет: Когда родители не рассказывают своим детям о деньгах, они совершают большую ошибку
Лавров анонсировал интеграцию платежных систем России и Ирана
ООН запретила правительству Латвии демонтировать памятник Освободителям в Риге
В Энергодаре задержали группу украинских диверсантов
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года