Индонезия призывает G20 к действиям по борьбе с изменением климата

Индонезия , председательствующая в G20 в этом году, в среду призвала представителей крупнейших экономик мира к совместным действиям против глобального потепления, которое рискует опрокинуть планету «на неизвестную территорию».

Министр окружающей среды и лесов Индонезии Сити Нурбая Бакар подчеркнула, что «глобальные экологические проблемы требуют глобальных решений», без которых планета рискует увидеть свое будущее под угрозой.

С таким посылом она открыла специальную встречу министров окружающей среды и климата G20 на Бали.

«Мы не можем избежать того факта, что мир сталкивается с усугубляющимися проблемами», — добавил министр, приведя в качестве примеров рост цен на энергоносители и глобальную нехватку продовольствия. «Мы знаем, что изменение климата может стать усиливающим и умножающим фактором кризисов. Мы не можем решить эти кризисы в одиночку», - отметила она.

Изменение климата может не только стереть весь прогресс в области развития, достигнутый за последние десятилетия, особенно в странах с развивающейся экономикой, но и толкнуть нас на неизвестную территорию, где будущее будет поставлено под угрозу, считает Бакар.

По словам ученых, промышленно развитые и развивающиеся страны все чаще страдают от рекордной жары, наводнений и засух, которые могут увеличиваться и усиливаться из-за изменения климата.

Во встрече принимают участие: Джон Керри, специальный посланник США по изменению климата, президент COP26 и министр окружающей среды Великобритании Алок Шарма, а также представители Индии, Австралии, Японии, Южной Кореи, Бразилии, Италии, Франции и Европейского Союза.

Встреча является прелюдией к ноябрьскому саммиту G20, в котором, как ожидается, примет участие президент России Владимир Путин.

Следующая ежегодная климатическая конференция ООН COP27 пройдет в ноябре в Шарм-эль-Шейхе, Египет.