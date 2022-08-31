Лавров анонсировал интеграцию платежных систем России и Ирана

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в скором времени произойдет интеграция российской платежной системы «Мир» и иранской платежной системы Shetab.

Глава российского внешнеполитического ведомства анонсировал объединение платежных систем России и Ирана. Он выразил уверенность, что эта процедура произойдет «очень быстро».

Сергей Лавров добавил, что предметные переговоры на уровне Центральных банков России и Ирана ведутся «предметно и интенсивно». По его словам, «своего рода дорожная карта уже сформирована». Осталось немного подождать, когда ей будет присвоена очередность реализации.

Лавров уверен, что интеграция платежных систем России «Мир» и Ирана Shetab, приведет к определенному хорошему результату сотрудничества двух стран. В ходе переговоров с главой Министерства иностранных дел Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном, Сергей Лавров заявил, что объединение национальных платежных систем — большой шаг к укреплению дружбы.

Карты российской платежной системы «Мир» принимает Турция, Вьетнам, Южная Корея, Армения, Узбекистан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия. При этом, в некоторых из этих стран есть исключения (не все платежные терминалы или банкоматы способны обслужить карты «Мир»).