Евро теряет позиции в преддверии остановки «Северного потока»
Недавний скачок цен на газ привел к тому, что инфляция в еврозоне в августе достигла нового рекорда — 9,1% за год.
В среду евро потерял свои достижения накануне, вернувшись ниже порога паритета доллара, в то время как запланированное закрытие газопровода «Северный поток» возрождает опасения, давящие на европейскую экономику.
Около 9:10 утра по Гринвичу евро потерял 0,28% и упал до 0,9986 доллара.
Оживленный на последних сессиях решимостью нескольких членов Европейского центрального банка (ЕЦБ) ужесточить денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией, евро, тем не менее, пытается восстановить позиции по отношению к доллару США.
Опубликовано: Тарас Медведев
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