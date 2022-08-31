Шварценеггер называет Горбачёва героем и своим другом

Актёр и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер тепло отзывается о покойном Михаиле Горбачёве, считая того героем и своим другом.

Актер и экс-губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер дал комментарии по поводу кончины первого президента СССР Михаила Горбачёва.

Артист утверждает, что всегда считал российского политика своим героем и товарищем.

На своей странице в соцсетях мировая знаменитость написал: "Михаил Горбачёв был одним из моих героев, для меня было честью и удовольствием повстречать его. Мне невероятно повезло называть его другом. Мы все можем извлечь урок из его фантастической жизни".

О смерти Михаила Сергеевича стало известно 30 августа. Он ушёл в мир иной в возрасте 91 года после того, как долгое время сражался с тяжелой и длительной болезни.

31 августа пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Горбачев навсегда останется в истории России.

Он отметил: "Горбачев искренне хотел верить, что холодная война закончится и наступит вечный романтический период с США, но это не оправдалось".