Шварценеггер называет Горбачёва героем и своим другом
Актёр и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер тепло отзывается о покойном Михаиле Горбачёве, считая того героем и своим другом.
Актер и экс-губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер дал комментарии по поводу кончины первого президента СССР Михаила Горбачёва.
Артист утверждает, что всегда считал российского политика своим героем и товарищем.
На своей странице в соцсетях мировая знаменитость написал: "Михаил Горбачёв был одним из моих героев, для меня было честью и удовольствием повстречать его. Мне невероятно повезло называть его другом. Мы все можем извлечь урок из его фантастической жизни".
О смерти Михаила Сергеевича стало известно 30 августа. Он ушёл в мир иной в возрасте 91 года после того, как долгое время сражался с тяжелой и длительной болезни.
31 августа пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Горбачев навсегда останется в истории России.
Он отметил: "Горбачев искренне хотел верить, что холодная война закончится и наступит вечный романтический период с США, но это не оправдалось".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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