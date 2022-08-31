Советник Эрдогана ушел в отставку после обвинений в коррупции

Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подал в отставку со своего поста во вторник после того, как столкнулся с обвинениями в коррупции.

«Этот линчевание, затронувшее мою дочь и мою жену, в очередной раз стало угрозой для моего здоровья. По этим причинам я ухожу со своего поста», — заявил в Twitter Коркмаз Караджа, член Экономического совета при президенте Турции и представитель Партии справедливости и развития (ПСР) под председательством Реджепа Тайипа Эрдогана.

Коркмаз Караджа был обвинен в минувшие выходные боссом турецкой мафии Седатом Пекером, находящимся в бегах в Объединенных Арабских Эмиратах, в том, что он был среди группы высокопоставленных турецких чиновников, пытавшихся получить взятки от крупных турецких компаний, что Караджа отрицает.

Седат Пекер выдвигает обвинения в адрес высокопоставленных турецких чиновников, в том числе министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, в видеороликах, размещенных в Twitter и YouTube с прошлого года, ставя власть в неловкое положение менее чем за десять месяцев до следующих президентских и парламентских выборов.

Еще один советник президента Эрдогана, подвергшийся таким же обвинениям, в воскресенье подал в отставку со своего поста. Турецкие оппозиционные партии призвали к расследованию этих обвинений.